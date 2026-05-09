Москва и Баку планируют расширять экономическое и гуманитарное сотрудничество – МИД РФ

Россия и Азербайджан планируют развивать масштабные экономические проекты и расширять культурные и гуманитарные связи. Об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью агентству ТАСС.
Представитель ведомства отметил, что в текущем году Москва и Баку сохраняют насыщенный график контактов на высоком уровне. Россия ожидает участие представительных делегаций Азербайджана на Международном экономическом форуме Россия Исламский мир "KazanForum" в мае и Петербургском международном экономическом форуме в июне.
В рамках совместной работы рассматривается открытие в Азербайджане образовательных учреждений и расширение присутствия российских культурных институтов.
"У нас есть перспективные проекты, такие как создание в Азербайджане совместного университета на базе СПбГУ, учреждение школ при посольствах двух стран в Москве и Баку. Надеемся в ближайшей перспективе восстановить деятельность в республике Российского информационно-культурного центра"
— Михаил Калугин
По словам Михаила Калугина, государства признают необходимость усиления диалога между Россией и Азербайджаном и готовы активно компенсировать возникшую ранее паузу в реализации совместных инициатив.
"Словом, дел много. Важно, что с обеих сторон есть понимание необходимости наращивать работу в этом направлении и наверстывать упущенное"
— Михаил Калугин
Дипломат добавил, что стороны ведут активную работу по развитию транспортной инфраструктуры и логистических путей.
"Особо выделю наше сотрудничество по развитию западного ответвления Международного транспортного коридора Север - Юг - вдоль Каспийского моря по территории Азербайджана из России в Иран - в соответствии с соглашением, подписанным 21 декабря 2024 года"
— Михаил Калугин
Калугин также подчеркнул, что безусловным приоритетом для российской стороны остается освобождение 11 граждан РФ, задержанных в Азербайджане летом 2025 года. Скорейшее решение этого вопроса станет важным шагом для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами.
"Посольство России в Баку находится в тесном контакте как с ними самими, так и с их родственниками. Регулярно поднимаем данный вопрос в двусторонних контактах с азербайджанскими партнерами"
— Михаил Калугин