Москва и Баку планируют расширять экономическое и гуманитарное сотрудничество – МИД РФ

В МИД РФ заявили о планах расширения экономического и гуманитарного сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

Россия и Азербайджан планируют развивать масштабные экономические проекты и расширять культурные и гуманитарные связи. Об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью агентству ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что в текущем году Москва и Баку сохраняют насыщенный график контактов на высоком уровне. Россия ожидает участие представительных делегаций Азербайджана на Международном экономическом форуме Россия Исламский мир "KazanForum" в мае и Петербургском международном экономическом форуме в июне.

В рамках совместной работы рассматривается открытие в Азербайджане образовательных учреждений и расширение присутствия российских культурных институтов.

"У нас есть перспективные проекты, такие как создание в Азербайджане совместного университета на базе СПбГУ, учреждение школ при посольствах двух стран в Москве и Баку. Надеемся в ближайшей перспективе восстановить деятельность в республике Российского информационно-культурного центра"

— Михаил Калугин

По словам Михаила Калугина, государства признают необходимость усиления диалога между Россией и Азербайджаном и готовы активно компенсировать возникшую ранее паузу в реализации совместных инициатив.

"Словом, дел много. Важно, что с обеих сторон есть понимание необходимости наращивать работу в этом направлении и наверстывать упущенное"

— Михаил Калугин

Дипломат добавил, что стороны ведут активную работу по развитию транспортной инфраструктуры и логистических путей.

"Особо выделю наше сотрудничество по развитию западного ответвления Международного транспортного коридора Север - Юг - вдоль Каспийского моря по территории Азербайджана из России в Иран - в соответствии с соглашением, подписанным 21 декабря 2024 года"

— Михаил Калугин

Калугин также подчеркнул, что безусловным приоритетом для российской стороны остается освобождение 11 граждан РФ, задержанных в Азербайджане летом 2025 года. Скорейшее решение этого вопроса станет важным шагом для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами.

"Посольство России в Баку находится в тесном контакте как с ними самими, так и с их родственниками. Регулярно поднимаем данный вопрос в двусторонних контактах с азербайджанскими партнерами"

— Михаил Калугин