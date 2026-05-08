Трамп планирует обсудить Иран на встрече с Си Цзиньпином

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В Белом доме заявили о планах обсудить иранскую политику Пекина на предстоящей встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина на фоне отказа КНР менять свой курс из-за американских санкций.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят возможный пересмотр отношений Пекина с Ираном. Об этом сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет агентству ISNA.

Американский чиновник подчеркнул необходимость вести переговоры между Вашингтоном и Тегераном без спешки. В Белом доме ожидают, что диалог лидеров США и Китая напрямую повлияет на ход встреч между США и Ираном.

Отметим государственный визит Дональда Трампа в КНР начнется 13 мая. Накануне поездки МИД Китая заявил о неизменности внешнеполитического курса Пекина по Ирану в ответ на санкции США против трех китайских компаний.

