Глава МИД Турции посетит Катар

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хакан Фидан посетит Катар для проведения переговоров по вопросам урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Глава МИД Турции Хакан Фидан направится в Катар для проведения консультаций по вопросам конфликта на Ближнем Востоке, а также ситуации вокруг Ормузского пролива. 

Как отметил источник в турецком дипведомстве, Фидан намерен подтвердить поддержку Анкарой Дохи, а также поднять вопрос о важности решения проблемы с судоходством в Ормузском проливе в контексте мировой и региональной стабильности. 

Фидан также намерен акцентировать внимание на необходимости долгосрочного урегулирования, а также затронуть дипломатические пути к деэскалации. 

Отметим, что Доха и Анкара поддерживают взаимодействие по вопросам энергетики, обороны и торговли.

