Гостиничный комплекс за 2 млрд рублей построят в Назрани

В Ингушетии в этом году стартует строительство гостиничного комплекса. Инвестиции составят почти 2 млрд рублей, а строительство займет четыре года.

Новая гостиница появится в Назрани, следует из сообщения пресс-службы главы и правительства Ингушетии.

"Ведется работа по расширению гостиничной инфраструктуры. В Назрани планируется реализация крупного инвестиционного проекта – строительство гостиничного комплекса категории "четыре звезды" с деловым центром и выставочными площадями. Объем инвестиций составит около 1,9 млрд рублей"

– пресс-служба

Сообщается, что Инвестиционный совет Ингушетии одобрил проект в июле 2025 года. Работы по реализации проекта стартуют во второй половине текущего года, а первых гостей гостиница примет в 2030 году.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что проект создаст новые рабочие места, расширит бизнес-возможности, а также поможет развитию туризма.