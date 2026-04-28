Масштабный пожар тушат на знаменитом рынке на Ставрополье

Крупный пожар разгорелся сегодня днем на широко известном рынке "Лира" в Ставропольском крае. В данный момент он локализован на площади 1,3 тыс кв м.

Рынок "Лира" – крупнейший оптово-розничный продуктовый рынок на юге России – пылает в Пятигорске, сообщение о пожаре распространило МЧС по Ставропольскому краю.

В 14:12 мск ведомство распространило заявление, в котором говорится о возгорании на рынке по адресу Предгорный округ, 1-й километр Георгиевского шоссе.

"Происходит горение павильонов рынка предварительно на площади 1,1 тыс квадратов. Есть угроза распространения"

– МЧС Ставропольского края

В борьбу с огнем вступили 55 пожарных, которые использовали 13 единиц техники.

В 16.01 министерство сообщило об успешной локализации пожара на площади 1,3 тыс кв м. Уточняется, что тушение продолжается. Следить за ситуацией помогают беспилотники МЧС.

На данный момент пострадал один человек, помощь ему была оказана на месте.

В прокуратуре Ставропольского края назвали предварительную причину ЧП: возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.