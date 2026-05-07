В иранском конфликте уже никто не заинтересован – президент РФ

Президент России Владимир Путин обратил внимание на политическое исчерпание иранского конфликта, оказавшегося слишком сложным и тяжелым для всех участвовавших сторон. Теперь, подчеркнул он, никто не считает целесообразным продолжение этого конфликта.

"На мой взгляд, ну нет уже заинтересованных лиц для продолжения этого противостояния"

– Владимир Путин

Российский лидер отметил, что конфликт косвенно затронул и Москву, поскольку РФ имеет хорошие отношения как с Ираном, так и со странами Персидского залива, оказавшимися под ударами КСИР – это поставило российское руководство в сложное положение.

РФ контактирует и с Ираном, и с США по теме скорейшего урегулирования конфликта. В том числе на столе остается российская инициатива о вывозе иранского обогащенного урана, которую в настоящее время не принимает Вашингтон.

"США ужесточили свою позицию и потребовали вывоза только на свою территорию. Затем ужесточил позицию и Иран, предложив создать совместное предприятие. По этому направлению ситуация зашла в тупик, надо сказать"

– Владимир Путин