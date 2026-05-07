Вестник Кавказа

В иранском конфликте уже никто не заинтересован – президент РФ

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Иранский конфликт был настолько сложным и тяжелым, что сегодня уже ни одна из сторон не хотела бы его продолжения, подчеркнул российский лидер Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на политическое исчерпание иранского конфликта, оказавшегося слишком сложным и тяжелым для всех участвовавших сторон. Теперь, подчеркнул он, никто не считает целесообразным продолжение этого конфликта.

"На мой взгляд, ну нет уже заинтересованных лиц для продолжения этого противостояния"

– Владимир Путин

Российский лидер отметил, что конфликт косвенно затронул и Москву, поскольку РФ имеет хорошие отношения как с Ираном, так и со странами Персидского залива, оказавшимися под ударами КСИР – это поставило российское руководство в сложное положение.

РФ контактирует и с Ираном, и с США по теме скорейшего урегулирования конфликта. В том числе на столе остается российская инициатива о вывозе иранского обогащенного урана, которую в настоящее время не принимает Вашингтон.

"США ужесточили свою позицию и потребовали вывоза только на свою территорию. Затем ужесточил позицию и Иран, предложив создать совместное предприятие. По этому направлению ситуация зашла в тупик, надо сказать"

– Владимир Путин

