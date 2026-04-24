Иранские футболисты поставили свои условия США

Федерация футбола Исламской Республики Иран озвучила ряд требований к трем странам-организаторам Чемпионата мира по футболу-2026 – США, Канаде и Мексике, пояснив, что у спортсменов есть опасения по поводу участия в турнире на фоне иранского кризиса.
Как пишет Le Parisien, речь идет о списке из десяти условий, куда включены, помимо гарантии выдачи виз всей сборной вместе с обслуживающим персоналом, гарантии проявления уважения к иранским гостям и использования флага и гимна ИРИ на соревнованиях.
"Мы обязательно примем участие в чемпионате мира 2026 года, но страны-хозяйки должны учесть наши опасения. Мы примем участие в турнире, но не откажемся от своих убеждений, культуры и взглядов"
– Федерация футбола ИРИ
В федерации пояснили, что прежде всего обеспокоены перспективой выдачи виз тем футболистам и функционерам, кто ранее служил в Корпусе стражей Исламской революции. Также иранским гостям требуется безусловная безопасность на всем пути – от аэропортов до отелей и стадионов.