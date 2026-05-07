Премьер Грузии в День Победы пообещал усилить борьбу с шпионами

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"
Грузия будет бороться против шпионажа независимо от того, на какое государство работают шпионы, предупредил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя в День Победы недавние аресты грузинских граждан по подозрению в шпионаже, подчеркнул, что Тбилиси усилит работу контрразведки и будет бороться с шпионами независимо от того, на какое государство они работают.

Напомним, что в Грузии впервые за пять лет были арестованы два заподозренных в шпионаже человека – чиновник из Министерства финансов и обычный житель.

"Работа агентом всегда является преступлением против собственной родины, и, соответственно, здесь государство будет особенно принципиальным... Не имеет значения, какой стране служит шпион"

– Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе подчеркнул, что шпионы – это предатели, сознательно идущие против национальных интересов Родины, и потому им не может быть снисхождения.

Отметим, что власти Грузии не раскрывают, на какие государства шпионили арестованные, судебные разбирательства ведутся в закрытом порядке.

