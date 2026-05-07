Вестник Кавказа

Моджтаба Хаменеи выздоравливает – Тегеран

Флаг Исламской Республики Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Врачи привели в норму травмированную спину верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и заканчивают лечение поврежденного колена, проинформировал иранских граждан представитель Хаменеи Мазахер Хосейни.

Глава службы протокола аппарата верховного лидера Исламской Республики Иран Мазахер Хосейни объявил о постепенном выздоровлении нового руководителя ИРИ Моджтабы Хаменеи, пострадавшего во время убийства своего предшественника и отца Али Хаменеи 28 апреля.

Хосейни впервые озвучил официальную версию, что случилось с Моджтабой Хаменеи во время утренней бомбардировки резиденции верховного лидера, с которой началась война США и Израиля против Ирана: он был контужен взрывной волной и падением на пол.

В результате Моджтаба Хаменеи травмировал спину и колено, также у него пострадало одно ухо.

"Травма спины зажила по прошествии времени, колено вскоре заживет, он в полном здравии"

– Мазахер Хосейни

Чиновник заверил, что Моджтаба Хаменеи обязательно выступит перед гражданами, как только это будет целесообразно.

Напомним, что с момента избрания верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи еще ни разу не только не показывался на людях, но и не записывал видеообращения. Президент Масуд Пезешкиан был впервые допущен к Хаменеи всего два дня назад.

