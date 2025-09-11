Азербайджан стал крупнейшим поставщиком яблок в Россию

Стало известно, кто стал главным поставщиком яблок в Россию по итогам прошлого года – первое место в списке экспортеров занял Азербайджан.

Согласно данным из открытых источников, Азербайджан поставил на российский рынок яблок на $60 млн. В топ-5 вошли также Китай, Сербия, Молдавия и ЮАР. Также поставки яблок в РФ осуществляют Грузия, Турция, Казахстан, пишет РИА Новости.

Отметим, что несмотря на то, что Грузия не вошла в пятерку поставщиков, Россия для нее является основным рынком сбыта яблок.