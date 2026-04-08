В России появится онлайн-сервис для поиска работы в сфере туризма

Минэкономразвития и HeadHunter летом 2026 года запустят совместный онлайн-сервис для поиска работы в туриндустрии на фоне растущего дефицита кадров.

Министерство экономического развития РФ и платформа HeadHunter создадут единый сервис для поиска работы и образовательных программ в сфере туризма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Платформу планируют запустить летом 2026 года. Сервис напрямую свяжет бизнес, учебные заведения и соискателей. Студенты и профильные специалисты смогут найти там постоянную работу, сезонную подработку или стажировку в сфере туризма.

По данным компании HeadHunter, зарплаты в гостиничном бизнесе и общепите за последние годы выросли более чем на 30%, однако спрос на работников продолжает увеличиваться.

В Минэкономразвития рассчитывают изменить отношение молодежи к работе в туриндустрии. По словам главы ведомства Максима Решетникова, инициатива призвана показать перспективы быстрого карьерного роста и превратить сферу гостеприимства из места временной занятости в полноценную профессию.