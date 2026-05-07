США выведут войска не только из Германии - СМИ

В ЕС нарастают ожидания масштабного сворачивания американского военного присутствия на европейском континенте: войска США покинут, помимо Германии, Италию и Испанию.

"Блумберг" со ссылкой на европейских дипломатов, пишет о высокой вероятности сокращения американской военной группировки не только в Германии, о чем ранее заявил президент США Дональд Трамп, но в целом в Евросоюзе.

Напомним, в Европе сейчас находится порядка 80 тыс военнослужащих армии США. Из них чуть меньше половины размещены в Германии.

В частности, источники "Блумберга"ожидают, что Трамп в ближайшее время захочет вывести часть военных из Италии и Испании, не одобряющих американские действия против Ирана. Кроме того, вполне возможно, что Пентагон не станет перевозить в Германию, как планировалось ранее, ракеты большой дальности.

Также в ЕС полагают, что США снизят свою активность в рамках военных учений НАТО. При этом американские войска необязательно вернутся домой: их могут перебросить в другие иностранные государства.

По предварительным данным Пентагона, из Германии будет выведено 13% дислоцированного в стране американского военного контингента – до 5 тыс человек. Процедур займет от полугода до года.