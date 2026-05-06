ЕС готовится к возможным переговорам с Россией – Кошта

Брюссель в данный момент, по словам председателя Евросовета Антониу Кошты, ведет подготовку к потенциальным переговорам с Москвой по ситуации с конфликтом на Украине.

"Я веду переговоры с лидерами 27 стран – членов (ЕС - ред.), чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и обозначить, что именно нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент"

– Антониу Кошта

Председатель Евросовета также выразил мнение, что Евросоюз располагает "потенциалом" для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.