ЕС готовится к возможным переговорам с Россией – Кошта

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Брюссель в данный момент, по словам председателя Евросовета Антониу Кошты, ведет подготовку к потенциальным переговорам с Москвой по ситуации с конфликтом на Украине.

Подготовка к переговорам с Россией относительно конфликта на Украине ведется руководством Евросоюза, такое заявление сделал председатель Евросовета Антониу Кошта.

"Я веду переговоры с лидерами 27 стран – членов (ЕС - ред.), чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и обозначить, что именно нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент"

– Антониу Кошта

Председатель Евросовета также выразил мнение, что Евросоюз располагает "потенциалом" для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

