Врио постпреда Дагестана при президенте РФ стал Хаджимурат Кажлаев

Хаджимурат Кажлаев получил назначение на пост временно исполняющего обязанности постоянного представителя Дагестана при президенте РФ. Указ подписал врио главы республики Федор Щукин.
"Хаджимурат Кажлаев назначен врио постоянного представителя Республики Дагестан при президенте РФ. Указ об этом подписал врио главы региона Федор Щукин. Ранее Кажлаев занимал должность заместителя постпреда"
– пресс-служба главы Дагестана
Хаджимурат Кажлаев родился в 1962 году. Интересно отметить, что он является сыном советского и российского композитора Мурада Кажлаева, который родился в Азербайджане и получил там музыкальное образование. Дальнейшая карьера Мурада Кажлаева была связана с Дагестаном, в 2016 году он получил звание народного артиста республики.