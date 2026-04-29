Производство вина на Ставрополье выросло более чем в 1,5 раза

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин сообщил, что регион в 2025 году увеличил производство вина в 1,6 раза и достиг объема 9,54 млн литров. Об этом он заявил агентству "Интерфакс".

Согласно данным министра, производство игристых вин в регионе увеличилось на 21% и достигло 1,93 млн литров.

Он также отметил, что число легальных виноделов в крае увеличилось, и на сегодняшний день лицензиями обладают уже девять ставропольских компаний, тогда как ранее их было только три.

Доронин добавил, что положительная динамика отмечается также в сегменте HoReCa. Если в 2024 году в винных картах ресторанов и кафе региона было 2-3 местных производителя, то сегодня представлена продукция более 10 виноделов.

Помощь предприятиям оказывается в рамках регионального проекта "Поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края" и по поручению губернатора Владимира Владимирова.

Отметим, виноградарство выступает одной из базовых отраслей Ставропольского края. Развитие виноградников и производство вина обеспечивают работой более 5 тыс человек на 70 профильных предприятиях.