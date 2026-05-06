Свет вернулся к десяткам тысячам жителей Махачкалы

Энергетики возвратили энергоснабжение махачкалинцам, которые сегодня вечером остались без электричества из-за пожара на подстанции.

Подача электроэнергии в дома жителей Махачкалы, лишившихся света из-за возгорания на подстанции, восстановлена благодаря работе специалистов, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты "Дагэнерго" в течение трех часов полностью восстановили электроснабжение потребителей в Махачкале, обесточенных из-за технологического нарушения на подстанции"

– "Россети Северный Кавказ"

В сообщении подчеркивается, что энергетики сделали все возможное для максимально оперативного возобновления энергоснабжения после ситуации, вызванной серьезным технологическим нарушением на подстанции 110 кВ "Новая".

Напомним, что ранее сегодня из-за короткого замыкания загорелась подстанция "Новая" в Махачкале, после чего оказались обесточены более 90 тыс потребителей.