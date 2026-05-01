МИД Азербайджана отверг заявления главы МИД Франции о Карабахе

Официальный Баку выступил с отвержением провокационных заявлений главы МИД Франции, ставящих под сомнение суверенитет Азербайджана.

Баку решительно отвергает заявления министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, направленные против Азербайджана, говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Французский министр накануне, выступая в Сенате Франции использовал в отношении Карабахского региона - суверенной территории Азербайджана - термина "Нагорный Карабах", что является неприемлемым, отметил Гаджизаде. В МИД Азербайджана решительно осуждают провокационные заявления Парижа, ставящие под сомнение суверенитет Азербайджана над собственными территориями и отражающие сомнения в вопросах защиты культурного и религиозного наследия, в период, когда в регионе, согласно нормам и принципам международного права, сформировались условия для устойчивого мира.

"Игнорирование факта разрушения сотен мечетей и других объектов культурного наследия на азербайджанских территориях в период их оккупации со стороны Армении, а также комментарии французского министра по поводу демонтажа некоторых построек, оставшихся с периода оккупации, наряду с неуместными ссылками на разбирательство в Международном суде ООН, являются наглядным проявлением двойных стандартов"

– МИД Азербайджана

Исторические и религиозные памятники, расположенные на суверенной территории Азербайджана, подчеркнул Гаджизаде, это часть национального культурного наследия страны, они охраняются независимо от их происхождения, а также светской или религиозной принадлежности.

"Призывы Франции относительно реализации оценочной миссии ЮНЕСКО в Карабахском регионе Азербайджана являются очевидным искажением реальности. Именно Азербайджан неоднократно выступал с инициативой проведения оценочных миссий, однако, к сожалению, это оказалось невозможным в результате известных препятствий со стороны таких стран, как Армения и Франция"

– МИД Азербайджана

Пресс-секретарь азербайджанского МИД напомнил, что этот факт подтвержден ЮНЕСКО в отчете за 2005 год. Он также заметил, что подобные заявления Парижа не способствуют миру на Южном Кавказе.

"Подобные заявления французского министра не способствуют построению устойчивого и подлинного мира в регионе"

– МИД Азербайджана