ОАЭ поставят Японии 20 млн б нефти в обход Ормузского пролива

Власти Японии и Объединенные Арабские Эмираты договорились о дополнительных поставках нефти в обход Ормузского пролива, передает издание Nikkei.

Речь идет об экспорте 20 млн баррелей нефти. Поставки будут осуществляться через эмиратский порт в Оманском заливе – порт Фуджейра связан трубопроводом с месторождениями в ОАЭ и позволяет эмиратам экспортировать энергоресурсы, минуя Ормузский пролив.

Японская сторона учитывает риски: порт Фуджейра ранее подвергался атакам иранских беспилотников. Вопрос стабилизации ситуации на Ближнем Востоке имеет для Японии особое значение, так как от этого зависит надежность нефтяных поставок.

ОАЭ и Саудовская Аравия – традиционно основные поставщики нефти в Японию. Ранее глава Минэкономики страны Рёсэй Акадзава сообщил, что японское руководство договорилось о поставках нефти из ОАЭ и Саудовской Аравии по альтернативным Ормузу маршрутам.