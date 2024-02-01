Председатель МУС впервые совершила визит в Армению

В ходе поездки в Армению председатель МУС провела встречу с Генпрокурором страны. Стороны подтвердили настрой на продолжение конструктивного диалога.

В Ереване состоялась встреча Генпрокурора Армении Анны Вардапетян и председателя Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ. Об этом рассказали в Генпрокуратуре республики.

В ходе встречи была отмечена важность развития двустороннего сотрудничества и укрепления институционального партнерства, особенно в контексте развития возможностей прокуроров в сфере расследования международных преступлений. Кроме того, обсуждались вопросы, которые касаются сбора доказательств по уголовным производствам, а также защиты потерпевших и свидетелей.

Генпрокурор РА заявила, что Армения заинтересована в реализации совместных с МУС учебных программ, расширении технического сотрудничества и развитии механизмов обмена опытом.

Стороны также подтвердили настрой на продолжение конструктивного диалога и готовность к развитию эффективных и прозрачных механизмов сотрудничества.

Томоко Акана прибыла с визитом в Армению 5 мая. Это первый случай, когда действующий председатель МУС посещает республику.

Напомним, Армения стала членом МУС в феврале 2024 года. Она стала 124-м государством-участником Римского статута.