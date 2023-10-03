Армения стала членом МУС после ратификации Римского статута

Республика Армения с сегодняшнего дня официально вошла в число членов МУС. В России ранее негативно отнеслись к такому решению Еревана.

Армения с 1 февраля 2024 года, пройдя все необходимые процедуры, стала членом МУС.

В ноябре прошлого года в пресс-службе суда заявили, что отсчет членства Армении в составе организации будет вестись с февраля. Тогда же в МУС уточнили, что вместе с Арменией число участников Римского статута достигнет 124. В Восточной Европе Армения будет 19-й страной-участницей МУС.

Как Армения ратифицировала Римский статут МУС?

Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим основному закону страны 24 марта прошлого года. 1 сентября 2023 года правительство направило документ в Нацсобрание. Парламент вынес решение 3 октября – закон был принят 60-ю голосами "за", причем исключительно усилиями правящей партии: оппозиция голосовала против него.

Таким образом, присоединение Армении к Римскому статуту заняло меньше 11 месяцев.

Реакция России

Москва негативно восприняла решение Еревана. Источник в МИД РФ еще в марте заявил об "абсолютной неприемлемости" этого шага. В сентябре представитель Кремля Дмитрий Песков назвал стремление Армении в МУС "чрезвычайно враждебным".

Отметим, что сама Россия вышла из МУС еще в 2016 году.