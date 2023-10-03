Римский статут: что это и когда был принят?

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Римский статут - договор, по которому в стране получает юрисдикцию Международный уголовный суд. Суд в Гааге занимается делами, связанными с геноцидом, международной агрессией и преступления против человечности.

Римский статут - международный договор, который был учрежден Международным уголовным судом. В странах, которые подписали статут, устанавливается юрисдикция Международного уголовного суда (МУС).

Данный статут МУС был принят в Риме в июле 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года.

Договор подписали 137 стран мира, ратифицировали - 124.

Что такое римский статут?

Римский статут - один из определяющих правовых документов для стран, которые его приняли. Он дает власть решениям Международного уголовного суда в Гааге. В рамках римского статута гаагским судом рассматриваются такие преступления, как:

геноцид,

военные преступления,

преступления против человечности,

международная агрессия.

История возникновения

После Нюрнбергского процесса и других громких дел, связанных с нацизмом, впервые был поднят вопрос о необходимости создания в мире единого постоянно действующего органа, в задачи которого входило бы расследование преступлений против человечности. Тогда обсуждения ни к чему не привели.

Снова вопрос создания Международного суда возник после геноцида в Руанде в 1994 году и Югославских войн. В итоге проект статута был дописан в апреле 1998 года и представлен на 52-й сессии Генассамблеи ООН.

Действие римского статута

МУС не имеет преимуществ над внутренней юрисдикцией страны, кроме того юрисдикция Суда не распространяется на преступления, которые были совершены до вступления в силу римского статута. Также римский статут МУС имеет силу только в отношении преступлений, которые были совершены после вступления статута в конкретном государстве.

Обратиться в Международный уголовный суд в Гааге могут:

Совбез ООН,

страны-участники,

прокурор суда.

При обращении страны или прокурора, суд может действовать только если римский статут ратифицирован государством, где произошло преступление или страной, гражданином которой является обвиняемый.

Римский статут не распространяется на страны, которые не подписали и не ратифицировали договор.

Страны римского статута

Какие страны входят в римский статут? Всего в списке 137 государств мира, среди них 28 государств Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе Венесуэла, Мексика, Перу, 33 африканских государства, включая Египет, Марокко, ЮАР, 19 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Таиланд и Камбоджа, все страны Европы.

В октябре 2023 года договор был ратифицирован властями Армении, на данный момент это последняя страна принявшая статут.

Отметим, что Россия и США не входят в страны римского статута. РФ подписала документ в 2000 году, а в 2016 году отозвала подпись.