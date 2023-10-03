Армения приняла антироссийский закон о Международном уголовном суде

Опубликовано: 11:16, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянский парламент одобрил закон о ратификации Римского статуса Международного уголовного суда.

Национальное собрание Армении только что ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда.

Реакция России на присоединение Армении к Римскому статуту

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Москва не приветствует присоединение Армении к Римскому статуту. Дмитрий Песков охарактеризовал этот шаг Еревана как "чрезвычайно враждебный" по отношению к России.

Кроме того, в МИД РФ заявляли об "абсолютной неприемлемости" шагов Армении. В ведомстве обращали внимание на "крайне негативные" последствия этого решения для отношений Москвы и Еревана.