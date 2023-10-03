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Армения приняла антироссийский закон о Международном уголовном суде

Армения приняла антироссийский закон о Международном уголовном суде
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянский парламент одобрил закон о ратификации Римского статуса Международного уголовного суда.

Национальное собрание Армении только что ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда.

Реакция России на присоединение Армении к Римскому статуту

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Москва не приветствует присоединение Армении к Римскому статуту. Дмитрий Песков охарактеризовал этот шаг Еревана как "чрезвычайно враждебный" по отношению к России.

Кроме того, в МИД РФ заявляли об "абсолютной неприемлемости" шагов Армении. В ведомстве обращали внимание на "крайне негативные" последствия этого решения для отношений Москвы и Еревана.

Армения нанесла России &quot;римский&quot; удар в спину 

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