По мнению Леонида Млечина, значение Московской битвы до сих пор недооценивают. Историк считает ее не просто важной оборонительной операцией, а, возможно, главным сражением войны.

Битва под Москвой — одно из крупнейших и самых драматичных сражений Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года немецкие войска рвались к столице, рассчитывая быстро завершить восточную кампанию и вывести СССР из войны. Однако Красная армия сумела сумела остановить противника на подступах к Москве, а в декабре 1941 года перешла в контрнаступление. В ходе боёв вермахт был отброшен от столицы, потерял значительные силы и впервые столкнулся с масштабным поражением.