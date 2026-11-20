На территории Казахстана строят автодорогу Бейнеу - Саксаульск на маршруте Среднего коридора. Работы стоимостью $1,65 млрд планируют завершить в 2028-2029 годах.

В Казахстане реализуется проект строительства автомобильной дороги Бейнеу - Саксаульск стоимостью $1,65 млрд.

Отмечается, что новая магистраль ускорит доставку грузов из Китая через территорию страны к портам Актау и Курык, откуда они будут направляться через Каспийское море в бакинский порт Алят и далее по Среднему коридору в Европу.

Проект также направлен на улучшение внутреннего транспортного сообщения и повышение доступности каспийского направления для экспортных и транзитных перевозок.

Трасса длиной около 800 км пройдет через Мангистаускую, Актюбинскую и Кызылординскую области и составит основу Аральско-Каспийской магистрали. Завершить работы планируется в 2028-2029 годах. Строительство запустили 3 августа 2026 года.

Банк развития Казахстана намерен направить на реализацию проекта до $413,8 млн. Общее финансирование планируется организовать совместно с Международным банком реконструкции и развития, Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития.

В рамках двух этапов проекта реконструируют 559 км основной трассы с развязками, обустроят 240,5 км подъездных дорог, построят и отремонтируют дорожно-эксплуатационные управления, а также установят систему взвешивания грузов с метеоконтролем.