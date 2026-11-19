ФК "Динамо" Махачкала принимал сегодня в Каспийске "Спартак" в рамках очередного тура чемпионата России. Игра завершилась результативной ничьей.

В Каспийске только что завершился матч 15-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и "Спартаком". Команды сыграли вничью 1:1.

На гол полузащитника гостей Романа Зобина на 14-й минуте хозяева ответили точным ударом полузащитника Даниила Лесового на 89-й минуте.

На данный момент "Динамо" находится на 12-й строчке в турнирной таблице национального первенства, имея в своем активе 17 очков. "Спартак" с 30 очками располагается на 3-м месте.

Свой следующий матч динамовцы проведут в Кубке России против калининградской "Балтики". Игра пройдет в Каспийске 25 ноября.