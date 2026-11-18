В 2026 году Грузия на 73% увеличила расходы на импорт нефтепродуктов из Азербайджана, а закупки топлива и смазочных масел выросли на 18% до $332 млн. При этом крупнейшим поставщиком осталась Россия.

Грузия в текущем году увеличила расходы на импорт азербайджанских нефтепродуктов на 73%, а закупки топлива и смазочных масел выросли на 18%. Соответствующие данные приводит Национальная служба статистики республики.

С января по октябрь страна закупила у Азербайджана 148,4 тыс т нефти и нефтяных масел на $133 млн, при этом физический объем поставок вырос на 7%. Всего за этот период Грузия импортировала 1,6 млн т нефти и нефтепродуктов на $1,5 млрд.

Отмечается, что крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в Грузию осталась Россия, отгрузившая 309,3 тыс т продукции на $414,79 млн.

Импорт топлива и смазочных масел из Азербайджана за аналогичный период составил $332 млн, что позволило стране занять второе место среди поставщиков этой продукции в Грузию. Общий объем импорта топлива и смазочных масел за десять месяцев достиг $2,6 млрд, увеличившись на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Помимо этого, крупнейшими поставщиками топлива и смазочных масел в Грузию стали Россия с объемом поставок на $833 млн, Азербайджан на $332 млн, Турция на $260 млн, Ливия на $233 млн и Болгария на $215 млн.