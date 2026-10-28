За девять месяцев 2026 года поставки электроэнергии из Азербайджана в Иран выросли почти на 53%, при этом их стоимость увеличилась на $359 тыс и превысила $1 млн.

Иран в текущем году нарастил закупки электроэнергии в Азербайджане на 52,8%, до 36,571 млн кВт·ч. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике АР.

Стоимость поставок электроэнергии в Иран выросла на $359 тыс и достигла $1,039 млн. При этом увеличился и встречный экспорт из Ирана: за девять месяцев Азербайджан закупил 28,541 млн кВт·ч на $811 тыс.

По сравнению с январем-сентябрем 2025 года закупки у Ирана выросли на 6,746 млн кВт·ч, или на 30,9%. Расходы на эту электроэнергию увеличились на $192 тыс, прибавив 31%.

Всего за девять месяцев Азербайджан экспортировал в Россию, Грузию и Иран 341,135 млн кВт·ч электроэнергии на $17,603 млн. В годовом выражении общий экспорт сократился в 2,8 раза по объему, на 599,357 млн кВт·ч, и в 3,1 раза по стоимости, на $36,234 млн.

Общий импорт из России, Грузии и Ирана за девять месяцев составил 161,042 млн кВт·ч на $7,886 млн. По сравнению с прошлым годом объем закупок вырос на 19,7%, а их стоимость увеличилась на 33,2%.