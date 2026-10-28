Уже в феврале американский госдолг может упереться в потолок. Когда полоток будет достигнут, Минфину США придется пойти на чрезвычайные меры.

США могут достичь потолка государственного долга через два-три месяца, пишет газета The New York Times.

Если Конгресс США не пойдет на очередное повышение потолка госдолга или не заморозит его действие, то, как полагают в Центре двухпартийной политики, полоток будет достигнут в феврале и марте. Действующий лимит государственного долга США установлен на уровне $41,1 трлн.

После достижения потолка госдолга, Минфин США будет вынужден пойти на чрезвычайные меры, в том числе приостановку инвестиций в отдельные госфонды и временное перераспределение средств между ведомствами. Шаги Минфина могут отсрочить дефолт в США, но, вероятно, в августе Штаты не смогут выполнять свои финансовые обязательства.

Отметим, ранее американский лидер Дональд Трамп выступал за отмену потолка государственного долга.