Глава "Росатома" заявил о финальном этапе проверки всех систем АЭС "Аккую". После этого этапа планируется запуск станции.
"Росатом" приступил к финальному этапу пусковых работ на строящейся в Турции АЭС "Аккую". Специалисты приступили к холодно-горячей обкатке оборудования, рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Вчера был выдан в Турции турецким регулятором соответствующий документ, позволяющий нам перейти к финальной стадии всех пусковых работ. Так называемая холодно-горячая обкатка уже разрешена, мы к ней приступили. Это значит, что мы буквально уже не в шаге, а в полушаге от физического пуска"
– Алексей Лихачев
Лихачев отметил, что нынешний этап является фактически "чистовиком" работы всех систем станции. Гендиректор "Росатома" снова подтвердил планы запустить АЭС в конце этого года.