Ирак восстановил экспорт нефти в Турцию по трубопроводу Киркук — Джейхан. Об этом агентству INA сообщил министр нефти страны Басем Худаир аль-Абади.
"На начальном этапе объем поставок составит 120 тыс барр в сутки с возможностью постепенного увеличения до 500 тыс барр в сутки"
- Басем Худаир аль-Абади
В министерстве нефти Ирака рассчитывают, что восстановление этой линии транспортировки поможет снизить зависимость страны от экспортной инфраструктуры на юге и транзита через Ормузский пролив.
Напомним, работа данного нефтепровода была остановлена в 2014 году. Его повторный запуск, по прогнозам, позволит задействовать дополнительный северный маршрут для поставок нефти, который будет работать наряду с действующим направлением через Иракский Курдистан.