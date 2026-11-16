После длительного перерыва в 12 лет Ирак возобновил экспортные поставки сырой нефти в Турцию по магистральному трубопроводу Киркук — Джейхан.

Ирак восстановил экспорт нефти в Турцию по трубопроводу Киркук — Джейхан. Об этом агентству INA сообщил министр нефти страны Басем Худаир аль-Абади.

"На начальном этапе объем поставок составит 120 тыс барр в сутки с возможностью постепенного увеличения до 500 тыс барр в сутки"

- Басем Худаир аль-Абади

В министерстве нефти Ирака рассчитывают, что восстановление этой линии транспортировки поможет снизить зависимость страны от экспортной инфраструктуры на юге и транзита через Ормузский пролив.

Напомним, работа данного нефтепровода была остановлена в 2014 году. Его повторный запуск, по прогнозам, позволит задействовать дополнительный северный маршрут для поставок нефти, который будет работать наряду с действующим направлением через Иракский Курдистан.