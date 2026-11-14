Турция претендует на лидерство в климатической дипломатии

Приобретенный Турцией опыт посредничества в регионах, охваченных войнами, может помочь миру в климатической сфере, а страна - стать лидером в мире в области климатической дипломатии.

Турция может внести значительный вклад в развитие международной климатической дипломатии, сообщил на полях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье, заместитель председателя правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Хасан Басри Ялчын.

"Турция накопила столь обширный дипломатический опыт и приобрела столь значительные навыки посредничества в регионах, охваченных войнами, что все это может оказать миру большую помощь и внести существенный вклад в климатическую дипломатию"

- Хасан Басри Ялчын

Основу международных разногласий составляет проблема справедливости, при этом изменение климата является одной из ключевых проблем, непосредственно влияющих на жизнь людей, и на нынешней конференции страны смогут отложить в сторону существующие разногласия и достичь договоренностей ради общего будущего планеты, пояснил чиновник, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

При этом большая часть обязательств по изменению климата с учетом их исторической ответственности за загрязнение окружающей среды ложится на плечи руководства развитых стран, подходы к климатической политике развивающихся государств несколько иные, отметил Ялчын.

Ялчын отметил, что климатическая дипломатия не относится к тем сферам, которыми легко управлять, поскольку страны руководствуются различными интересами и стратегическими соображениями.

Опыт посредничества, накопленный Турцией в различных кризисных регионах, может способствовать развитию международного сотрудничества и в сфере климатической экономики, а способность президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана убеждать лидеров других стран может сыграть ведущую роль в этом процессе.

В этой сфере может сыграть огромное значение проект "Ноль отходов", инициированный под руководством супруги президента Турции Эмине Эрдоган: он показал, что модель, разработанная Турцией на основе своих национальных и местных ценностей, уже получила признание в ООН и может быть признана на глобальном уровне, добавил Хасан Басри Ялчын.