КСИР: Иран использует наработки США для создания своего оружия

Военные инженеры КСИР занимаются обратным проектированием, исследуя американские образцы вооружений для дальнейшего использования технологий в иранских системах, сообщили в Корпусе стражей Исламской революции.

Советник командующего аэрокосмическими силами КСИР Али Балали заявил, что иранский ВПК успешно интегрирует технологические наработки США в ходе создания собственных систем вооружений. При этом иранские инженеры адаптируют американские технологии под нужды военных ИРИ.

"Мы не ограничиваемся лишь воспроизводством образцов вооружения, а вносим новые идеи, чтобы получить отличное от оригинала и более подходящее нашим потребностям оружие"

– Али Балали

По словам Балали, в настоящее время военные инженеры Ирана тщательно изучают трофеи, полученные в ходе конфликта с США и Израилем, в рамках процедуры обратного проектирования.

Отметим, что в начале сентября 2026 года военно-морские силы КСИР захватили автономный подводный аппарат Dive-LD ВМС США. Пентагон подтвердил захват судна.