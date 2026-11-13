Лейла Алиева выступила на COP31

Баку организовал в павильоне Азербайджана на COP31 в Анталье дискуссию по вкладу женщин тюркских государств в экологическую повестку с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

В павильоне Азербайджана на Климатической конференции ООН COP31 в Анталье сегодня прошла панельная дискуссия "Женщины и климатические инвестиции: расширение возможностей женщин-лидеров тюркского мира в борьбе с изменением климата", на открытии которой выступила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Лейла Алиева посвятила свою речь задачам развития потенциала женщин в жизни общества, для решения которых тюркским государствам было бы уместно активизировать свои контакты.

Она привела в пример IDEA как структуру, создающую для женщин новые возможности через проекты, реализуемые в Азербайджане, в первую очередь в районах республики.

В дискуссии приняли участие председатель Госкомитета АР по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, глава Министерства по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гекташ, замглавы Минэкологии Азербайджана Умайра Тагиева и председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева.