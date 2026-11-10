Вестник Кавказа

Тебердинский нацпарк закрыл часть маршрутов на зиму

Тебердинский нацпарк закрыл часть маршрутов на зиму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках зимнего сезона в Тебердинском нацпарке в КЧР будет закрыта часть туристических маршрутов. Тропы к водопадам и озерам снова будут доступны весной, когда наладится погода.

Тебердинский национальный парк в Карачаево-Черкесии переходит на зимний режим работы, до весны некоторые туристические пешие маршруты будут закрыты.

"Закрываются маршруты: ущелье Алибек - водопад Алибек и Турье озеро; ущелье Аманауз - водопад Аманауз, Чертова мельница и Суфруджинские водопады; Домбай-Ульген - Чучхурские и Птышский водопады, а также маршрут на Бадукские озера"

– администрация парка

В нацпарке уточнили, что закрытие троп связано с окончанием летнего сезона и ухудшением погодных условий. Весной популярные маршруты снова будут ждать путешественников, передает "Интерфакс".

Статус национального парка Тебердинский парк, существующий с 1935 года, получил в 2021 году.

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