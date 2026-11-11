В Дублине обсудили перспективы расширения экспорта газа из Азербайджана

Ильхам Алиев и Кириакос Мицотакис обсудили перспективы роста поставок азербайджанского газа в Европу.

В столице Ирландии состоялась встреча лидера Азербайджана Ильхама Алиева и главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса. Стороны обсудили перспективы расширения поставок азербайджанского газа в европейские страны.

Стороны сфокусировали внимание на роли Баку в поддержании энергобезопасности Европы. Ильхам Алиев и Кириакос Мицотакис отметили важность функционирования Трансадриатического газопровода (TAP), который используется для поставок азербайджанского "голубого топлива" в европейские страны.

Баку и Афины также рассмотрели дополнительные возможности для увеличения объемов поставок газа из Азербайджана. В этом контексте стороны отметили важность изменения финансовых механизмов ЕС для развития энергетического партнерства.