Вестник Кавказа

Пашинян едет на саммит Европейского политического сообщества

Флаги Евросоюза и Армении
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Армянский премьер посетит с рабочим визитом Ирландию, где намерен поучаствовать в саммите Европейского политического сообщества.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Ирландию с рабочим визитом, такое заявление распространила пресс-служба главы армянского правительства.

Отмечается, что с 12 по 13 ноября премьер РА планирует принять участие в 9-м саммите Европейского политического сообщества.

Также, согласно информации, Пашинян проведет в Дублине ряд двусторонних встреч с европейскими лидерами.

Как рассказали в пресс-службе армянского премьера, в ирландской столице пройдет очередная встреча Европейского политического сообщества под председательством главы Евросовета Антониу Кошты.

Также мероприятие возглавит премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Ожидается прибытие около 50 глав государств и правительств европейских стран.

Напомним, 8-й саммит ЕПС прошел в Ереване 4 мая 2026 года.

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