Пашинян едет на саммит Европейского политического сообщества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Ирландию с рабочим визитом, такое заявление распространила пресс-служба главы армянского правительства.
Отмечается, что с 12 по 13 ноября премьер РА планирует принять участие в 9-м саммите Европейского политического сообщества.
Также, согласно информации, Пашинян проведет в Дублине ряд двусторонних встреч с европейскими лидерами.
Как рассказали в пресс-службе армянского премьера, в ирландской столице пройдет очередная встреча Европейского политического сообщества под председательством главы Евросовета Антониу Кошты.
Также мероприятие возглавит премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Ожидается прибытие около 50 глав государств и правительств европейских стран.
Напомним, 8-й саммит ЕПС прошел в Ереване 4 мая 2026 года.