Вестник Кавказа

Грузия нацелена повысить конкурентоспособность Среднего коридора

Грузоперевозки по железной дороге
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии заявили о стремлении улучшить транспортные возможности Среднего коридора. Этот вопрос обсуждался на полях COP31.

Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили провела встречу с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяной Молчан и генсеком Международного транспортного форума Ким Ен Тхэ. Тбилиси заявил о намерении улучшить транспортные возможности Среднего коридора. 

В ходе встречи грузинская сторона подчеркнула, что проект глубоководного порта Анаклия, а также строительство автомагистрали Восток – Запад позитивно повлияют на возможности Среднего коридора. 

Мариам Квривишвили заявила, что Грузия нацелена развивать сотрудничество с другими странами в транспортной сфере и энергоэффективности.

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