Грузия нацелена повысить конкурентоспособность Среднего коридора

Власти Грузии заявили о стремлении улучшить транспортные возможности Среднего коридора. Этот вопрос обсуждался на полях COP31.
Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили провела встречу с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяной Молчан и генсеком Международного транспортного форума Ким Ен Тхэ. Тбилиси заявил о намерении улучшить транспортные возможности Среднего коридора.
В ходе встречи грузинская сторона подчеркнула, что проект глубоководного порта Анаклия, а также строительство автомагистрали Восток – Запад позитивно повлияют на возможности Среднего коридора.
Мариам Квривишвили заявила, что Грузия нацелена развивать сотрудничество с другими странами в транспортной сфере и энергоэффективности.