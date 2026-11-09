РФ надеется на отсутствие эскалации иранского конфликта

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рассчитывает на то, что военные действия Соединенных Штатов против Ирана не возобновятся.
Таким образом он прокомментировал на пресс-конференции по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ последние заявления американского президента Дональда Трампа.
"Касательно заявления Дональда Трампа о том, что военных сценариев (против Ирана – ред.) больше не рассматривают в Вашингтоне, надеюсь, что так оно и будет"
– Сергей Лавров
Он призвал Иран и арабские страны "наладить рабочее взаимодействие" друг с другом, поскольку Ближний Восток – "взрывоопасный регион".
Также глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что внешние игроки не должны мешать процессу урегулирования и укрепления мер доверия в зоне Персидского залива.
"В идеале, как предлагает наша концепция безопасности в этом регионе, наладить доверительные шаги по формированию мер укрепления доверия, военной транспарентности и так далее. Я убежден, что это в интересах всех государств, если только внешние игроки не будут им мешать"
– Сергей Лавров
Пока, по его словам, "внешние игроки выполняют деструктивную роль".
Тем не менее, Москва продвигает необходимость политического урегулирования и дипломатической договоренности с целью разрешения иранского конфликта, обозначил Лавров.