Грузия и Китай увеличили товарооборот на 41%

За девять месяцев 2026 года товарооборот между Грузией и Китаем вырос более чем на 40%. В этом году страны перевели свои отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

В январе-сентябре 2026 года товарооборот между Грузией и КНР составил $2,3 млрд, что на 41% больше показателя за тот же период прошлого года, сообщила вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

В этом году Китай укрепил позиции в списке главных торговых партнеров Грузии, заняв второе место, на первом остается Турция.

Министр уточнила, что с 2002 года инвестиции Китая в грузинскую экономику составили более $1 млрд. При этом в 2026 году Китай стал крупнейшим инвестором – только за первые два квартала китайские инвестиции достигли $236 млн.

В эти дни Грузия участвует в девятой Китайской международной импортной выставке (CIIE) в Шанхае. По словам замглавы Минэкономики Грузии Ираклия Надареишвили, Грузия предлагает КНР открытую экономику, конкурентоспособную налоговую систему, эффективные государственные сервисы и курс на цифровую трансформацию.

Грузия и Китай летом 2023 года стали стратегическими партнерами, а летом 2026 года было объявлено о повышении статуса двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.