Оппозиция Израиля начала формирование нового правительства

Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня вручит мандат на формирование нового правительства лидеру оппозиционной партии "Яшар!", бывшему начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкоту.

В скором времени в Израиле будет сформировано новое правительство, причем формировать его будет лидер оппозиционной партии "Яшар!", экс-глава Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот, который сегодня получил мандат на это от президента страны Ицхака Герцога.

Его кандидатуру рекомендовали 67 депутатов Кнессета, тогда как действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху поддержали лишь 46 парламентариев, что стало первым за долгое время случаем, когда право на создание кабинета министров поручено главе оппозиции.

Гади Айзенкоту выделено 28 дней на формирование коалиции, однако срок этот не окончательный: президент может продлить его еще на две недели. Все это время Нетаньяху продолжит исполнять обязанности главы переходного кабинета.

Напомним, по итогам прошедших 27 октября в Израиле парламентских выборов блок Биньямина Нетаньяху получил 53 мандата, блок Гади Айзенкота - 48, а арабские партии завоевали рекордные 19 кресел. Правящее большинство, которое составят как минимум 61 депутат, невозможно собрать без участия арабских фракций.