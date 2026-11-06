Хуситы снова ударили по саудовской нефтегазовой инфраструктуре

Йеменские хуситы заявили о том, что нанесли удары по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и объектам саудовской компании Saudi Aramco.

Движение "Ансар Аллах" (хуситы) совершило серию очередных ударов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в социальной сети.

Сариа рассказал о том, что хуситы ударили по объектам саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Также ударам подвергся международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, уточнил он.

"Вооруженные силы Йемена (хуситы - ред.) провели шесть военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов"

— Яхья Сариа

Также, уточнил представитель "Ансар Аллах", в рамках второй и третьей операций хуситы атаковали объекты компании в районе месторождения Хурайс и насосную станцию в городе Эд-Давадими в центральной части Саудовской Аравии.

"Атакам также подверглись скопления саудовских войск на востоке йеменской провинции Эль-Джауф и в провинции Мариб"

— Яхья Сариа

Кроме того, со слов Сариа, они ударили по лагерю Национальной гвардии Саудовской Аравии в Наджране на юге королевства.

Как он заявил, в результате атак погибли или были значительно ранены большое количество саудовских военнослужащих.