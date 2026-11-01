Трамп обсудил с эмиром Катара деэскалацию на Ближнем Востоке

Дональд Трамп провел телефонный разговор с Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили посреднические усилия Катара в деле нормализации на Ближнем Востоке.

Лидер США Дональд Трамп провел беседу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В фокусе внимания сторон оказались вопросы урегулирования на Ближнем Востоке.

"В ходе разговора были рассмотрены стратегические отношения между двумя странами <...>, а также последние события в регионе, в частности дипломатические усилия, направленные на деэскалацию"

– канцелярия Аль Тани

Стороны акцентировали внимание на посредническую миссию Катара в деле сближения точек зрения между США и Ираном и поддержке диалога между сторонами.

Аль Тани отметил важность продолжения диалога и использования дипломатических инструментов для урегулирования конфликта. Кроме того, глава Катара указал на важность обеспечения свободы судоходства.