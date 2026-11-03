Астана хочет поставить по "Баку-Тбилиси-Джейхан" 1,7 млн т нефти

Власти Казахстана планируют в будущем году нарастить экспорт своей нефти по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" до 1,7 млн т.

Поставки нефти на экспорт из Казахстана по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" в следующем году составят 1,7 млн т, о соответствующих плановых цифрах рассказали в министерстве энергетики Казахстана.

В ведомстве пояснили, что за январь-октябрь текущего года поставки составили 1,32 млн т, передает "Интерфакс-Казахстан".

"Прогнозируемый объем на 2026 год - 1,6 млн т. План на 2027 год ожидается на уровне 1,7 млн т"

- Минэнерго Казахстана

Глава ведомства Ерлан Аккенженов рассказал, что Астана и Баку проводят переговоры относительно перспектив наращивания объема передаваемой по БТД нефти, и Казахстан готов нарастить поставки.

В то же время, уточнил он, окончательное решение за азербайджанской стороной, на него может повлиять фактор качества нефти из Казахстана.

Министр привел данные, согласно которым по итогам текущего года по "Баку-Тбилиси-Джейхан" будет перекачано порядка 1,6 млн т, по плану прогнозный показатель равняется 1,5 млн т.

Аккенженов добавил, что РК хотела бы довести объем поставок до 2,2 млн т, однако решение за Баку.