Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос более чем на 42%

Товарооборот между Азербайджаном и Грузией в январе-сентябре текущего года увеличился на 42,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и приблизился к $900 млн.

​В текущем году в период с января по сентябрь взаимный товарооборот Азербайджана и Грузии составил $887,95 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета АР.

​По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на $264 млн, или на 42,3%. Грузия заняла восьмую позицию в списке стран с наибольшим объемом торговых операций с долей 2,39% от общего товарооборота Азербайджана.

​Экспорт продукции из Азербайджана в Грузию за отчетный период зафиксирован на уровне $757,49 млн, показав рост на 52,9%. Из этой суммы $443 млн пришлось на ненефтяные товары, отгрузка которых увеличилась в 1,8 раза. Импортные операции из Грузии составили $130,459 млн, что на 1,5% больше прошлогодних значений.