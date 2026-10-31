Саудовская Аравия и Сирия будут сотрудничать в сфере обороны

Представители Саудовской Аравии и Сирии заключили соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны. Документ был подписан по итогам переговоров лидеров двух стран в Эр-Рияде.

Эр-Рияд и Дамаск подписали документ о сотрудничестве на уровне оборонных ведомств, сообщает Саудовское агентство печати.

Отмечается, что документ был подписан по итогам встречи саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа.

Также стороны заключили меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и министерством промышленности, внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии.

Уточняется, что лидеры Саудовской Аравии и Сирии также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального сотрудничества.

Как пишет агентство, аш-Шараа и бен Салман обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и указали на "серьезные последствия военной эскалации для стабильности мировой экономики и поставок энергоносителей".

Подсеркивается, что стороны выступают за скорейшее урегулирование кризисов для стабилизации ситуации в регионе.