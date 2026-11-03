Вестник Кавказа

Армения сохраняет возможность вернуться к полноценному участию в ОДКБ – МИД РФ

Армения сохраняет возможность вернуться к полноценному участию в ОДКБ – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД России: Ереван сохраняет возможность вернуться к полноформатному членству в ОДКБ. Ранее Армении заморозила свое участие в организации.

Ереван сохраняет возможность вернуться к полноценному членству в ОДКБ. При этом страну не будут пытаться удержать от возможного выхода из организации, заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова. 

"В любом случае, у Еревана остается возможность вернуться к полноценному участию в ОДКБ. Но и, собственно, насильно никто партнеров в организации удерживать не намерен"

– Мария Захарова 

Отметим, что Ереван приостановил выплачивать членские взносы в ОДКБ в 2024 году, Армения фактически заморозила свое участие в организации. Ранее глава правительства РА Никол Пашинян заявил, что страна утратила интерес к организации.

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