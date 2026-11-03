Армения сохраняет возможность вернуться к полноценному участию в ОДКБ – МИД РФ

МИД России: Ереван сохраняет возможность вернуться к полноформатному членству в ОДКБ. Ранее Армении заморозила свое участие в организации.

Ереван сохраняет возможность вернуться к полноценному членству в ОДКБ. При этом страну не будут пытаться удержать от возможного выхода из организации, заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

"В любом случае, у Еревана остается возможность вернуться к полноценному участию в ОДКБ. Но и, собственно, насильно никто партнеров в организации удерживать не намерен"

– Мария Захарова

Отметим, что Ереван приостановил выплачивать членские взносы в ОДКБ в 2024 году, Армения фактически заморозила свое участие в организации. Ранее глава правительства РА Никол Пашинян заявил, что страна утратила интерес к организации.