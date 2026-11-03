Иран готов снова обсуждать ядерную программу — СМИ

Иран и США могут достичь компромисса, поскольку иранские власти готовы снова обсудить ядерную программу, пишет информагентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как рассказали источники, близкие к перегоаорному процессу, который продолжается через катарских и пакистанских посредников, "США и Иран стали ближе к возможному прорыву для завершения войны".
Bloomberg пишет, что теперь иранцы готовы поднять на обсуждение вопросы, которые ранее не подлежали ему.
Также, по словам источника, Иран изучает предложенные Катаром идеи в отношения своей ядерной программы.
"Любая уступка в этом вопросе могла бы привести к существенному продвижению с переговорами, которые стагнируют после краха временного мирного соглашения, которое стороны согласовали в июне прошлого года"
— источник
Также агентство напомнило о том, что ранее президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону процесс деэскалации конфликта в регионе с целью достижения соглашения для урегулирования конфликта.