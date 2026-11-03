Вестник Кавказа

Иран готов снова обсуждать ядерную программу — СМИ

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Американские СМИ пишут, что Исламская Республика выразила готовность обсуждать тему ядерной программы с Соединенными Штатами.

Иран и США могут достичь компромисса, поскольку иранские власти готовы снова обсудить ядерную программу, пишет информагентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как рассказали источники, близкие к перегоаорному процессу, который продолжается через катарских и пакистанских посредников, "США и Иран стали ближе к возможному прорыву для завершения войны".

Bloomberg пишет, что теперь иранцы готовы поднять на обсуждение вопросы, которые ранее не подлежали ему.

Также, по словам источника, Иран изучает предложенные Катаром идеи в отношения своей ядерной программы.

"Любая уступка в этом вопросе могла бы привести к существенному продвижению с переговорами, которые стагнируют после краха временного мирного соглашения, которое стороны согласовали в июне прошлого года"

— источник 

Также агентство напомнило о том, что ранее президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону процесс деэскалации конфликта в регионе с целью достижения соглашения для урегулирования конфликта.

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