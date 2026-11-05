Нефтяной танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

Очередной танкер попал под обстрел в Ормузском проливе недалеко от побережья Омана, при этом экипаж не пострадал, а получившее повреждения судно продолжило путь.

В Ормузском проливе недалеко от побережья Омана обстреляли нефтяной танкер. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что все члены экипажа находятся в безопасности, а судно сохранило способность двигаться самостоятельно и продолжило следовать по маршруту. Дополнительные сведения, включая название танкера и порт приписки, не приводятся.

"UKMTO получил запоздавшее сообщение об инциденте, произошедшем в 16 морских милях к востоку от города Хасаб (Оман). Капитан танкера, следовавшего на выход через Ормузский пролив, сообщил о взрыве в районе ватерлинии с левого борта судна"

- UKMTO

Напомним, в регионе сохраняется нестабильная ситуация из-за конфликта Вашингтона и Тегерана. Ряд зарубежных СМИ считает, что США возобновят удары по Ирану уже в понедельник, 9 ноября.