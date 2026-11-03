Никол Пашинян рассказал о планах посетить Турцию для участия в саммите COP31, который состоится в Анталье с 9 по 20 ноября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Турцию для участия в саммите COP31. Об этом журналистам заявил сам премьер в ходе брифинга.

"Да, у меня есть планы поехать в Анталью для участия в COP"

- Никол Пашинян

Отметим, что саммит пройдет в Анталье с 9 по 20 ноября при участии 197 стран. В 2025 году на саммите COP30 в Бразилии Армению представляла делегация, которую возглавляли замглавы МИД республики Роберт Абисогомонян и министр окружающей среды Амбарцум Матевосян.