Более 455 млн рублей направила КБР на поддержку культуры в этом году

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков рассказал, каким было финансирование сферы культуры в республике в 2026 году по сравнению с прошлым.

На развитие сферы культуры в Кабардино-Балкарской Республике в текущем году было направлено 455,5 млн рублей, такую цифру озвучил глава региона Казбек Коков.

"Общее финансирование сферы культуры в республике в текущем году увеличено по сравнению с прошлым годом втрое - до 455,5 млн рублей"

– Казбек Коков

Так, уточнил глава региона, театры республики дополнительно получили почти 25 млн рублей по госпрограмме "Развитие культуры", республиканской программе "Культура Кабардино-Балкарии" и партийному проекту "Культура малой Родины".

Средства были выделены и на создание детских школ искусств, оборудование для них, капитальный ремонт и обновление библиотек, оборудование сельских ДК, а также музеев.

Коков добавил, что все эти мероприятия реализуется в первую очередь за счет нацпроекта "Семья". Кроме того, отметил глава региона, в рамках программы "Земский работник культуры" сельские учреждения культуры получили 15 специалистов.